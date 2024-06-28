После Украины Путин пойдет на Польшу и Беларусь, - Байден

Президент США Джо Байден в ходе дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине. По словам Байдена, следующими будут Польша и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и CNN .

На вопрос, что он думает о комментариях Трампа по теме войны РФ против Украины, Байден ответил: "Я никогда в жизни не слышал столько глупостей".

Трамп, в частности, сказал, что "если бы у нас был настоящий президент, президент, который знал, что его уважает Путин, он бы никогда, никогда бы не вторгся в Украину".

Он также в очередной раз заявил, что прекратит войну в случае переизбрания, и снова не предоставил никакой конкретной информации о том, как он собирается это сделать.

Байден предупредил, что если Путин выиграет войну против Украины, есть риск, что он пойдет на другие страны, такие как Польша и Беларусь.