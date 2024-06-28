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Условия Путина по Украине неприемлемы, - Трамп

Пятница 28 июня 2024 05:05
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Условия Путина по Украине неприемлемы, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экс-президент США и ныне вновь кандидат на пост главы Америки Дональд Трамп назвал неприемлемым для США "мирное" предложение Путина по Украине.

Об этом он сказал на дебатах с президентом США Джо Байденом, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільне новини".

"Нет, они неприемлемы. Но эта война не должна была бы начаться", - сказал Трамп на вопрос ведущего дебатов о том, приемлемы ли для него выдвинутые Владимиром Путиным условия по окончанию войны в Украине.

В то же время он не ответил конкретно, будет ли он согласен, чтобы Россия сохранила оккупированные части Украины, если это положит конец войне.

Трамп заверил, что бы смог закончить войну еще до своего вступления в президентскую должность.

"Я сделаю, чтобы война была решена между Путиным и Зеленским", - заявил Трамп.

Также он сказал, что Путин не ввел бы войска в Украины, если бы Америкой управлял политик, которого президент РФ бы уважал.

"Что касается России и Украины, если бы у нас был настоящий президент, президент, которого уважал Путин, то он бы никогда не вторгся в Украину", - заявил кандидат в президенты США.

Кроме того, Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что Европа тратит на поддержку Украины намного меньше, чем США. В то же время он не сказал, будет ли против вступления Украины в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами должны подготовить план завершения войны в течение месяцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведка США спрогнозировала масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой.

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