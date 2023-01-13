Демократы попросили Байдена аннулировать визу экс-президента Бразилии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Согласно письму, Болсонару въехал в Штаты, когда он еще был президентом Бразилии, поэтому использовал визу A-1, предназначенную для официальных лиц.

"Поскольку он больше не президент Бразилии и в настоящее время не является бразильским официальным лицом, мы просим вас пересмотреть его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания, и отозвать визу", - настаивают законодатели.

Они попросили Минюст США привлечь к ответственности находящихся во Флориде лиц, финансировавших или поддержавших беспорядки в Бразилии 8 января.

Также они хотят, чтобы ФБР расследовала, не предпринимались ли какие-либо действия на территории США для организации этих беспорядков.

Напомним, в воскресенье, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих.

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