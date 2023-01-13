Демократи попросили Байдена анулювати візу експрезидента Бразилії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Згідно з листом, Болсонару в'їхав до Штатів, коли він ще був президентом Бразилії, тому використав візу A-1, призначену для офіційних осіб.

"Оскільки він більше не є президентом Бразилії і нині не є бразильською офіційною особою, ми просимо вас переглянути його статус у країні, щоб з'ясувати, чи є законні підстави для його перебування, і відкликати візу", - наполягають законодавці.

Вони попросили Мін'юст США притягнути до відповідальності осіб, які перебувають у Флориді, які фінансували або підтримали заворушення в Бразилії 8 січня.

Також вони хочуть, щоб ФБР розслідувала, чи не вживалися будь-які дії на території США для організації цих заворушень.

Нагадаємо, у неділю, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

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