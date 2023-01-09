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Полиция Бразилии освободила здание парламента от протестующих: десятки задержанных

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Понедельник 09 января 2023 01:03
Полиция Бразилии освободила здание парламента от протестующих: десятки задержанных Фото: полиция Бразилии освободила здание парламента от протестующих (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих, которые ранее ворвались в учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Сообщается, что по разным сведениям в ходе подавления беспорядков было задержано от 30 до 100 протестующих.

Перед этим президент Бразилии Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ для сдерживания нарушений общественного порядка. Управление местными органами общественной безопасности переданы федеральным властям. Глава государства назвал сторонников проигравшего на выборах экс-президента Жаира Болсонару, которые ворвались в здания Конгресса, Верховного суда и резиденцию президента, фашистами и фанатиками.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

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