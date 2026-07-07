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Демографическая ловушка: почему на рынке складов в Украине прогнозируют спад

17:55 07.07.2026 Вт
3 мин
За пределами Львова. Какие города станут новыми экспортными воротами Украины после войны?
aimg Мария Волощук aimg Олег Хомчук
Демографическая ловушка: почему на рынке складов в Украине прогнозируют спад Перестройка инфраструктуры под экспорт продлится не менее 3-5 лет (фото: Pexels)
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Из-за негативной демографии Украина ежегодно теряет сотни тысяч экономически активных граждан, что спровоцирует спад в розничной торговле и ударит по рынку логистики. Однако благодаря универсальности современные склады смогут избежать простоя и переориентироваться на обслуживание экспортных потоков.

Как сокращение ритейла изменит логистику и куда развернется рынок после войны, читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Отрицательная демография: в год Украина теряет 400-500 тысяч экономически активного населения, из-за чего объемы национальной экономики сокращаются.
  • Риск перенасыщения: при постоянном сокращении количества потребителей насыщение рынка складской недвижимости может наступить уже через полтора-два года.
  • Универсальность складов: логистические комплексы класса А обладают высокой гибкостью, что позволяет им работать как на импорт, так и на экспорт.
  • Потенциальные экспортные узлы: Ровно и Луцк (путь в Польшу), Черновцы (на Румынию), Одесщина (порты) и Днепр (хаб для восстановления юга).

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Демографическая ловушка для ритейла

Из-за высокой импортозависимости украинской экономики реальный спрос на рынке складской недвижимости формируют преимущественно импортеры. Это значит, что большая часть больших логистических объектов строится конкретно под ввоз продуктов из-за границы.

Такая ситуация может повлечь за собой дефицит экспортных складских мощностей, которые понадобятся стране после возобновления национального производства. Однако главная проблема рынка кроется не в возможном инфраструктурном дефиците, а постоянном сокращении населения страны.

"Инфраструктурный дефицит на сегодняшний день не угрожает, потому что, к сожалению, экономика Украины сжимается в объемах и размерах. Все это происходит из-за отрицательной демографии: в год Украина теряет 400-500 тысяч экономически-активного населения", – объясняет СЕО Бюро инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest Александр Бондаренко.

Поэтому, отмечает эксперт, ритейлеры и дистрибьюторы будут вынуждены снижать объемы товарных остатков на складах из-за падения продаж. Это повлечет спад спада на новую складскую недвижимость и приведет к насыщению рынка уже через полтора-два года.

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Будущий разворот на экспорт

Современные логистические комплексы могут сгладить ситуацию на украинском рынке благодаря своей скрытой универсальности. В частности, объекты класса "А" обладают высокой технической гибкостью и способны обслуживать как импортные, так и экспортные потоки.

"Если говорить о формате склада класса "А", то там предусмотрена определенная гибкость, высота пролетов, нагрузка на пол, пока. То есть "минимальная универсальность" закладывается де-факто в складах класса "А", даже если о будущем экспорте никто вслух не говорит", – указывает коммерческий директор GDS Анна Анисимова.

Однако, добавляет эксперт, полноценная перестройка инфраструктуры под экспорт после завершения войны будет продолжаться не менее 3-5 лет. Это обусловлено длительным циклом девелопмента логистических объектов и сложностями с привлечением дополнительного финансирования.

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Ключевые экспортные ворота страны

После возобновления экспорта, по прогнозам Анисимовой, наибольшим потенциалом будет не только Львов, но и Ровно и Луцк – как узлы к польской границе с менее перегретой инфраструктурой, и Днепр – как будущий хаб переработки и реэкспорта для восстановления юга.

Среди других потенциальных экспортных центров эксперты также называют Одесскую область – после полноценного восстановления портовой логистики и Черновицкое направление, рассматриваемое сейчас как самый перспективный сухопутный маршрут в Румынию.

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