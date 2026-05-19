Не демобилизация: Сырский объяснил, как военных будут увольнять из армии во время войны

19:36 19.05.2026 Вт
Генерал отметил, что мобилизация должна иметь логическое завершение
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com CinCAFofUkraine)

Демобилизация военнослужащих состоится, когда закончится война. Сейчас речь идет об увольнении во время войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью "Милитарному".

"Это важный вопрос, который открывает для наших военнослужащих "свет в конце тоннеля". Над этим мы активно работаем с Минобороны. Все анонсированные президентом инициативы мы рассмотрели среди руководящего состава", - отметил генерал.

Он добавил, что руководящий состав также разобрался со всеми положениями контракта, со всеми видами денежного обеспечения. По его словам, сейчас идет процесс обсуждения непосредственно в частях.

"Мы ввели такую модель, где в обсуждении принимают участие все военнослужащие. Мы проводим соответствующие замеры, аналитику, чтобы учесть все положительные и отрицательные моменты, потому что это чувствительный процесс", - подчеркнул Сырский.

Фото: Сырский сделал заявление по поводу проведения демобилизации (инфографика РБК-Украина)

Главнокомандующий ВМУ заявил, что с одной стороны идет война и проводится мобилизация, а с другой стороны - эта мобилизация должна иметь логическое завершение.

"Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность иметь отсрочку, в зависимости от того срока, который он провел на поле боя. Но этот процесс продолжается сейчас", - отметил генерал.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власть подготовила масштабную реформу армии. По его словам, ожидается возможность демобилизации для отдельных военных, начиная уже с 2026 года.

Отметим, военный омбудсмен Ольга Решетилова недавно сообщила, что без усиления мобилизации четких сроков службы не стоит ждать.

Стоит отметить, что в Верховной Раде рассматривали законопроект, который предусматривал масштабную реформу процесса мобилизации, еще в 2024 году. Документ предусматривал мобильность демобилизации для тех воинов, которые отслужили 36 месяцев подряд.

Но перед рассмотрением законопроекта во втором чтении норму о демобилизации из документа убрали. Чиновники заверили, что по этой реформе будет подготовлен отдельный документ, но с тех пор никаких законов по демобилизации так и не приняли.

