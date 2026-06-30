ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Демобилизация реальна: Сырский назвал условие увольнения из армии

20:30 30.06.2026 Вт
2 мин
Без чего демобилизация не заработает?
aimg Мария Науменко
Демобилизация реальна: Сырский назвал условие увольнения из армии фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вопрос демобилизации остается одним из самых ожидаемых среди военных. В ВСУ объяснили, при каких условиях увольнение со службы станет реальностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН.

Сырский подчеркнул, что реформа демобилизации должна учитывать все риски, которые могут возникнуть при ее внедрении.

В первую очередь, по его словам, речь идет о необходимости сохранить достаточный уровень боеспособности войска. Ведь увольнение со службы могут получить наиболее опытные военнослужащие, которых нужно будет заменить кем-то.

"Реформы для того же и задумываются, чтобы все было реалистично. И вопрос только в учете всех тех особенностей или, скажем так, проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы", - отметил он.

Главнокомандующий также подчеркнул, что важным остается вопрос социальной справедливости. По его словам, по отдельным аспектам демобилизации уже подготовлены соответствующие предложения.

В то же время, как объяснил Сырский, главным фактором остается мобилизационный ресурс.

"Я вижу, что это реалистично, просто там много ограничений, которые связаны с нашими возможностями по мобилизации. И это надо учитывать, сколько мы сможем мобилизовать, чтобы обеспечить те категории, которые будут увольняться. Поэтому как раз здесь будут определенные ограничения", - подытожил главнокомандующий.

Планы по демобилизации

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что по поручению президентадо конца 2026 года планируют поэтапное увольнение военнослужащих, служащих с 2014 и 2022 годов.

По словам министра обороны Михаила Федорова, военные, которые не знают, когда именно смогут уволиться, могут заключать новые контракты на 24 месяца, ведь в случае начала демобилизации указ президента будет иметь приоритет.

Также Федоров заявил, что Генеральный штаб будет определять очередность увольнения с учетом сроков службы и боевого опыта, а для военных планируется создать специальный калькулятор, который позволит ориентировочно узнать возможный месяц демобилизации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Демобилизация Мобилизация в Украине Александр Сырский
Новости
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым