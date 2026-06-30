Демобилизация реальна: Сырский назвал условие увольнения из армии
Вопрос демобилизации остается одним из самых ожидаемых среди военных. В ВСУ объяснили, при каких условиях увольнение со службы станет реальностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН.
Сырский подчеркнул, что реформа демобилизации должна учитывать все риски, которые могут возникнуть при ее внедрении.
В первую очередь, по его словам, речь идет о необходимости сохранить достаточный уровень боеспособности войска. Ведь увольнение со службы могут получить наиболее опытные военнослужащие, которых нужно будет заменить кем-то.
"Реформы для того же и задумываются, чтобы все было реалистично. И вопрос только в учете всех тех особенностей или, скажем так, проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы", - отметил он.
Главнокомандующий также подчеркнул, что важным остается вопрос социальной справедливости. По его словам, по отдельным аспектам демобилизации уже подготовлены соответствующие предложения.
В то же время, как объяснил Сырский, главным фактором остается мобилизационный ресурс.
"Я вижу, что это реалистично, просто там много ограничений, которые связаны с нашими возможностями по мобилизации. И это надо учитывать, сколько мы сможем мобилизовать, чтобы обеспечить те категории, которые будут увольняться. Поэтому как раз здесь будут определенные ограничения", - подытожил главнокомандующий.
Планы по демобилизации
Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что по поручению президентадо конца 2026 года планируют поэтапное увольнение военнослужащих, служащих с 2014 и 2022 годов.
По словам министра обороны Михаила Федорова, военные, которые не знают, когда именно смогут уволиться, могут заключать новые контракты на 24 месяца, ведь в случае начала демобилизации указ президента будет иметь приоритет.
Также Федоров заявил, что Генеральный штаб будет определять очередность увольнения с учетом сроков службы и боевого опыта, а для военных планируется создать специальный калькулятор, который позволит ориентировочно узнать возможный месяц демобилизации.