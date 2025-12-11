"Демилитаризованная зона" с подвохом: в СМИ вскрыли "подводный камень" плана США

Россия и США, напоминает издание, требуют от Украины вывести войска из 25% Донецкой области и остатков Луганской области, где держат оборону Вооруженные силы. Эти территории имеют большое стратегическое и политическое значение для Украины.

"Донецкая и Луганская области вместе образуют то, что местные жители называют Донбассом... Этот район, заполненный металлургическими заводами и угольными шахтами, когда-то служил промышленным центром Советского Союза", - пишет издание.

Кремль и его желания

Кремль пытается получить то, что не может завоевать военным путем. Сдача Донбасса будет означать, что российский режим сможет бескровно захватить "пояс крепостей" - укрепленные города Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. В 2025 году Украина потратила миллиард долларов, чтобы значительно укрепить эту местность.

Проблема в том, что РФ было бы легче наступать дальше вглубь Украины, если бы ее войска смогли захватить укрепления Донбасса, или получить эти города в рамках "мирного плана", который продвигают США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, бывший риелтор, слабо разбирающийся в дипломатии, в последние недели вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером буквально требовал от украинских переговорщиков принять навязываемый Вашингтоном "обмен землями".

Это означает сдачу Украиной контролируемых территорий Донбасса, которые Россия пытается захватить до сих пор - потеряв десятки тысяч солдат только убитыми. Взамен Украине предлагают "справедливый мир" и очень расплывчатые "гарантии безопасности".

"Демилитаризованная зона"

Президент Украины Владимир Зеленский несмотря на истерические заявления Трампа об "уступках" и "отсутствии карт" остается непоколебимым относительно сдачи Донбасса. Эксперты и аналитики как в Украине, так и на Западе, согласны с ним.

"Сдача Украиной территории без боя будет означать насильственное проглатывание ядовитой пилюли. Большинство аналитиков в Украине ожидают, что общественная реакция на территориальные уступки будет жесткой", - отмечает издание.

При этом США пытаются удовлетворить как Киев, так и Кремль. В частности, план США включал предложение создания так называемой "нейтральной, демилитаризованной буферной зоны". Но создавать ее планируется после вывода украинских войск с Донбасса.

Более того, зона будет "международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации", хотя там теоретически не будет российских войск - по крайней мере, в это верят США. Для Украины такие варианты неприемлемы.

Киев рассматривает любую демилитаризованную зону исключительно, как путь к замороженному конфликту и прелюдию к новой войне. А западные эксперты говорят, что любым заявлениям и обещаниям РФ нельзя доверять - разве что Украина получит реальные гарантии безопасности, в том числе западные войска на своей территории.

Кроме недоверия, существует момент технических элементов плана. Здесь вообще нет никакого понимания ситуации.

"Предложение не передает, что означает демилитаризованная зона, учитывая современную динамику поля боя, где доминируют беспилотники, минные поля и поддержка артиллерии... Непонятно, это полный вывод войск с Донбасса или равноудаленный вывод сил от средней линии. Вопрос заключается в том, что означает демилитаризованная в текущем контексте, и как любая из сторон будет контролировать присутствие небольших групп беспилотников, способных летать на 20-25 км за линией фронта?", - пояснил изданию проблему Майкл Кофман, старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

Еще одна проблема - сдача остатков Донбасса не удовлетворит российского диктатора Владимира Путина. Минские соглашения Путин использовал для того, чтобы превратить Крым и Донбасс в военные базы, с которых начал войну.

"Путин не остановится... Он рассматривает Украину как мост в Европу. Он думает о своем наследии, он хочет восстановить Российскую империю", - коротко объяснила изданию Александра Матвийчук, лауреат Нобелевской премии мира от Украины.