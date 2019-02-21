У справі про втручання РФ у вибори в Україні проведено 30 обшуків

Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

При цьому жодних обшуків у жодної політичної сили не проводили

У значній частині регіонів України правоохоронці провели більше 30 обшуків у справі щодо втручання Росії у вибори президента України. Про це на брифінгу щодо спроб втручання у вибори розповів заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що жодних обшуків у жодної політичної сили не проводили.

"У межах відкритого за ознаками створення злочинної організації кримінального провадження у значній частині регіонів провели більше 30 обшуків. У жодному партійному офісі жодної політичної сили ніяких обшуків не проводилося. Підставою стала здобута СБУ інформація про створення злочинного угрупування за участю громадян РФ, метою якої є вплив на волевиявлення громадян перед виборами", - сказав Кононенко.

Замголови СБУ зазначив, що вказана діяльність носить протиправний характер.

"Ще до початку реалізації проекту вже планувалось виділення коштів. Формування проекту передбачало створення піраміди: керівник сектору, десяток та старший виборчої дільниці. За щомісячну грошову винагороду найняті люди із числа місцевих жителів повинні були провести обробку і забезпечити голосування за якогось кандидата визначеної їм кількості виборців. Кожна з цих ланок отримувала фінансування. Тож вказана діяльність носить протиправний характер", - зазначив Кононенко.

Нагадаємо, Кононенко заявив, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період виборів 2019 в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава СБУ Василь Грицак заявив, що Росія буде втручатися у вибори в Україні.

Додамо, в Дніпропетровській області заблокували спроби російських спецслужб втрутитися у вибори. Зокрема, куратори з РФ залучили двох осіб до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів.