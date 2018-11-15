У справі про розстріли на Майдані затримали ймовірного снайпера

Ілюстративне фото (УНІАН)

За даними слідства, підозрюваний причетний до вбивства режисера Олександра Храпаченка

Силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

Відомо, що мова йде про снайпера підрозділу Внутрішніх військ, який після Майдану продовжив службу в реформованій Національній гвардії. На момент затримання і арешту був звільнений у запас. Джерело уточнило, що "снайпера Майдану" було затримано 30 жовтня.

"Йому повідомили про підозру у вбивстві однієї людини в групі з "беркутівцями" 20 лютого 2014 року. Підозрюваний був заарештований 3 листопада 2018 року", - додав співрозмовник.

Підозру пред'явлено за ст 115 ч. 2 і ст. 365 ч. 3 Кримінального кодексу. Інший співрозмовник у правоохоронних структурах сказав РБК-Україна, що мова йде про вбивство театрального режисера Олександра Храпаченка.

"Храпаченко був убитий 20 лютого зі зброї підозрюваного", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше організація адвокатів Небесної сотні заявила, що розслідування вбивств на Майдані під загрозою через затягування робіт на Інститутській.

У липні стало відомо, що у справі про розстріли на Майдані на верхніх поверхах готелю "Україна" знайшли кулі.