По делу о расстрелах на Майдане задержали предполагаемого снайпера

Иллюстративное фото (УНИАН)

По данным следствия, подозреваемый причастен к убийству режиссера Александра Храпаченко

Силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Известно, что речь идет о снайпере подразделения Внутренних войск, который после Майдана продолжил службу в реформированной Национальной гвардии. На момент задержания и ареста был уволен в запас. Источник уточнил, что "снайпер Майдана" был задержан 30 октября.

"Ему сообщили о подозрении в убийстве одного человека в группе с "беркутовцами" 20 февраля 2014 года. Подозреваемый был арестован 3 ноября 2018 года", - добавил собеседник.

Подозрение предъявлено по ст. 115 ч.2 и ст. 365 ч.3 Уголовного кодекса. Другой собеседник в правоохранительных структурах сказал РБК-Украина, что речь идет об убийстве театрального режиссера Александра Храпаченко.

"Храпаченко был убит 20 февраля из оружия подозреваемого", - уточнил он.

Напомним, ранее организация адвокатов Небесной сотни заявила, что расследование убийств на Майдане под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.

В июле стало известно, что в деле о расстрелах на Майдане на верхних этажах гостиницы "Украина" нашли пули.