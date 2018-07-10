Справа про розстріли на Майдані: на верхніх поверхах готелю "Україна" знайшли кулі
У справі про розстріли на Майдані досі триває експертиза вилучених куль
В рамках розслідування справи про розстріли на Майдані взимку 2014 року залучені промислові альпіністи виявили кулі на верхніх поверхах готелю "Україна". Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
За словами Горбатюка, залучені промислові альпіністи продовжують працювати на верхніх поверхах готелю "Україна".
"Роботи ще не завершені. Вирішили залучити альпіністів, і не даремно це виявилося - знайшли кулі", - підкреслив він.
Він також додав, що експертиза виявлених куль продовжується досі.
"Відразу ж ми її (експертизу, - ред.) призначили, але у нас в державі така проблема, що дуже довго проводяться експертизи. Деякі більше двох років не можуть завершитися", - зазначив Горбатюк.
Нагадаємо, раніше Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України намагається незаконно впливати на розслідування злочинів на Майдані.