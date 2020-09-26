СБУ оприлюднило хронологію катастрофи АН-26

Фото: місце катастрофи (dsns.gov.ua)

Служба безпеки України оприлюднила хронологію авіакатастрофи військового літака АН-26, який розбився в Харківській області. В ході навчань проходила підготовка курсантів льотних і штурманської спеціальностей.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Навчальні польоти почалися 25 вересня о 18:50 і повинні були тривати до 22:50. За попередньою інформацією, курсанти безпосередньо не здійснювали керування літаком.

"Після проходження частини маршруту в 20:38 він (командир екіпажу - ред.) доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20:40 - запросив заходження на посадку, в 20:43 - пройшов дальній привід, о 20:45 - сталася авіакатастрофа", - повідомили в СБУ.

Всього на борту літака перебувало 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба і 7 членів екіпажу.

Нагадаємо, літак АН-26 розбився увечері в п'ятницю, 25 вересня, поблизу Чугуєва Харківської області. У результаті катастрофи загинули 26 осіб. Один чоловік перебуває в лікарні.

Раніше РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи.

У той же час міністр оборони Андрій Таран повідомляв, що літак міг зачепити крилом землю.

При цьому в ЗСУ заявили, що інформація про те, що літак був не готовий до експлуатації, не відповідає дійсності. Виробник продовжив термін експлуатації літака ще на два роки.