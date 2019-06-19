По справі Гандзюк проводять 13 обшуків

Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків по справі нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомила прес-секретар генпрокура Лариса Сарган у Facebook.

Зазначається, що обшуки проходять відповідно до ухвал слідчого судді.

"Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень К.Гандзюк на виконання доручення генпрокурора, направленого до СБУ", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні повідомлялось, що СБУ проводила обшуки у у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука по справі вбивства Гандзюк.

Фото: документ з розпорядженням Луценка (facebook.com/LarysaSargan)

Раніше речник ГПУ Андрій Лисенко заявив, що у Генпрокуратури немає доказів для притягнення до відповідальності колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Рищука.

Зазначимо, що активісти неодноразово проводили акції протесту під будівлею ГПУ з вимого притягнути до відповідальності всіх замовників вбивства Гандзюк. За їх словами, це Рищук та Гордєєв.

РБК-Україна писало, що в кінці травня суд пом'якшив міру запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації замовлення вбивства Гандзюк, і дозволив пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.