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СБУ проводить обшуки у Рищука у справі Гандзюк

Новини » Політика    19.06.2019 - 12:52
СБУ проводить обшуки у Рищука у справі Гандзюк
Фото: місце обшуку (facebook.com/sergij.nikitenko)

Слідчі СБУ сьогодні проводять низку обшуків у Херсонській області по цій справі

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука по справі нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

Вона зазначила, що слідчі СБУ сьогодні проводять низку обшуків у Херсонській області по цій справі.

"Слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи щодо замовного вбивства Катерини Ганзюк. За рішенням слідчого, до завершення розслідування деталі справи розголошуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

СБУ проводить обшуки у Рищука у справі ГандзюкНагадаємо, у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його екс-заступника Євгена Рищука у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк

Зазначимо, що активісти неодноразово проводили акції протесту під будівлею ГПУ з вимого притягнути до відповідальності всіх замовників вбивства Гандзюк. За їх словами, це Рищук та Гордєєв.

Як писало РБК-Україна раніше, суд засудив Сергія Торбіна до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років в'язниці, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки.

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