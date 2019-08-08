НБУ запровадив новий індикатор стану економіки

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перше опитування керівників підприємства дало позитивний результат

Національний банк запровадив новий інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки - щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки. Отримання додаткової оперативної інформації дасть змогу підсилити аналітичну підтримку ключових рішень Національного банку.

На відміну від вже традиційного квартального Індексу ділових очікувань (ІДО), який фіксує показники очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, ІОДА концентрується лише на оцінці бізнесом поточного стану економіки. Тож обидва опитування для розрахунку індексів будуть проводитися паралельно і не суперечитимуть один одному, повідомили в НБУ

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності - секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

У першому пілотному опитуванні у липні поточного року взяли участь 106 підприємств, із яких підприємства промисловості становлять 30%, будівництва - 11%, торгівлі та сфери послуг - відповідно 22% та 37%.

"Результати опитування показали, що більшість респондентів очікували поліпшення економічного стану своїх підприємств порівняно з попереднім місяцем - індекс очікувань ділової активності загалом по економіці становив 52,4. Усі сектори, крім будівництва, оптимістично оцінювали результати економічної діяльності у липні. Найоптимістичніше налаштовані підприємства промисловості (значення індексу - 54,1)", - йдеться в повідомленні.

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, у II кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності трохи погіршилися.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 п. п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в. п. і становить мінус 4,5%.