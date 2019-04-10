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Справою про саботаж НАБУ розслідування про розкрадання в оборонці займеться ДБР

Новини » Політика    10.04.2019 - 18:13
Справою про саботаж НАБУ розслідування про розкрадання в оборонці займеться ДБР
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Холодницького, НАБУ саботує розслідування проваджень в оборонній сфері

САП скерувала до Державного бюро розслідувань провадження щодо неправомірних дій керівництва Національного антикорупційного бюро України через нерозслідування справ щодо розкрадань в оборонці. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, НАБУ саботує розслідування проваджень в оборонній сфері.

"По інших провадженнях, які ми заслуховували, це 11 кримінальних проваджень, було встановлено факти фактичного саботажу розслідувань цих проваджень. Ми частину фактів описали в листі до Ради громадського контролю, яка вповноважена здійснювати заходи дисциплінарного впливу на детективів НАБУ", - повідомив Холодницький.

За його словами, НАБУ фактично не розслідувалися провадження, які були зареєстровані протягом 2015-2017 років.

"Було виявлено, що провадження, які зареєстровані у 2015-2016 і 2017 роки фактично не розслідувалися. Наприклад, по "Оптимумспецдеталь" протягом усього 2018 року було проведено аж три слідчі дії… Ми також відкрили провадження за цими фактами щодо неправомірних дій керівництва НАБУ. Це провадження скеровано до ДБР", - повідомив Холодницький.

Глава САП зазначив, що у порушеному провадженні вже була допитана низка прокурорів.

Нагадаємо, раніше САП просила Раду громадського контролю НАБУ відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому".

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

Так, за даними журналістського розслідування програми "Наші гроші", нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

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