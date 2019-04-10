Делом о саботаже НАБУ расследования о хищениях в оборонке займется ГБР

Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Холодницкого, НАБУ саботирует расследование производств в оборонной сфере

САП направила в Государственное бюро расследований производство по факту неправомерных действий руководства Национального антикоррупционного бюро Украины из-за нерасследования дел по хищениям в оборонке. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, НАБУ саботирует расследование производств в оборонной сфере.

"По другим производствам, которые мы заслушали, это 11 уголовных производств, были установлены факты фактического саботажа расследований этих производств. Мы часть фактов описали в письме к Совету общественного контроля, уполномоченному осуществлять меры дисциплинарного воздействия на детективов НАБУ", - сообщил Холодницкий.

По его словам, НАБУ фактически не расследовались производства, которые были зарегистрированы в течение 2015-2017 годов.

"Было обнаружено, что производства, зарегистрированные в 2015-2016 и 2017 годы фактически не расследовались. Например, по "Оптимумспецдеталь" в течение всего 2018 года было проведено аж три следственных действия... Мы также открыли производство по этим фактам неправомерных действий руководства НАБУ. Это производство направлено в ГБР ", - сообщил Холодницкий.

Глава САП отметил, что в открытом производстве уже был допрошен ряд прокуроров.

Напомним, ранее САП просила Совет общественного контроля НАБУ отреагировать на затягивание расследования хищений на предприятиях "Укроборонпрома".

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко поручил проверить на детекторе лжи руководителей "Укроборонпрома".

Так, по данным журналистского расследования программы "Наші гроші", нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с должности первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.