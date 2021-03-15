Вовк знову не з'явився на суд. Провадження зупинили на час розшуку

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк сьогодні знову не з'явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді. Тому слідчий суддя ВАКС вирішив зупинити провадження до розшуку Вовка.

Разом з тим ВАКС відхилив у заяві сторони захисту про відвід слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі Вовка.

На початку лютого ВАКС дозволив примусовий привід Вовка на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу у справ про підготовку до захоплення державної влади. Однак з того часу Вовк так і не з'явився на суд.