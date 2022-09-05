Справа "Укрнафти": суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних
Одному з підозрюваних у справі про привласнення 13 млрд гривень "Укрнафти" обрали запобіжний захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.
За інформацією бюро, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді застави в розмірі майже 5 млн гривень.
Всього у привласненні коштів "Укрнафти" підозрюють вісім осіб. У НАБУ підкреслили, що очікують обрання запобіжного заходу іншим зловмисникам.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 осіб про підозру у заволодінні коштами "Укрнафти". Збитки компанії досягли 13,3 млрд гривень.
До списку підозрюваних увійшли люди, які займали керівні посади в "Укрнафті".
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