Справа "Укрнафти": суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних

Фото: суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі "Укрнафти" (pixabay.com)

Одному з підозрюваних у справі про привласнення 13 млрд гривень "Укрнафти" обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.

За інформацією бюро, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді застави в розмірі майже 5 млн гривень. Всього у привласненні коштів "Укрнафти" підозрюють вісім осіб. У НАБУ підкреслили, що очікують обрання запобіжного заходу іншим зловмисникам.