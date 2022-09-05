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Справа "Укрнафти": суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 21:00
Справа "Укрнафти": суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних Фото: суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі "Укрнафти" (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Одному з підозрюваних у справі про привласнення 13 млрд гривень "Укрнафти" обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.

За інформацією бюро, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді застави в розмірі майже 5 млн гривень.

Всього у привласненні коштів "Укрнафти" підозрюють вісім осіб. У НАБУ підкреслили, що очікують обрання запобіжного заходу іншим зловмисникам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 осіб про підозру у заволодінні коштами "Укрнафти". Збитки компанії досягли 13,3 млрд гривень.

До списку підозрюваних увійшли люди, які займали керівні посади в "Укрнафті".

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НАБУ Укрнафта Запобіжний захід
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