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НАБУ викрило привласнення 13 млрд гривень "Укрнафти". Підозрюють екс-главу і не тільки

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П'ятниця 02 вересня 2022 18:55
НАБУ викрило привласнення 13 млрд гривень "Укрнафти". Підозрюють екс-главу і не тільки Фото: НАБУ викрило привласнення 13 млрд гривень "Укрнафти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 особа про підозру у заволодінні коштами "Укрнафти". Збитки компанії сягнули 13,3 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед підозрюваних:

  • колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";
  • колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта";
  • колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";
  • колишні директори 5 комерційних підприємств.

Згідно з даними слідства, у 2015 році "Укрнафта" уклала договори купівлі-продажу з низкою ТОВ, які були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. Після цього компанія, не отримавши повної оплати від замовників, здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд гривень.

"Незважаючи на це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні", - додає пресслужба НАБУ.

Також у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори щодо купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ та одразу оплатила авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн.

"Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року", - пише НАБУ.

Зрештою, "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала, а витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

"Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн", - зазначає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що НАБУ підозрює посадовців порту "Южний" у нарахуванні зайвих надбавок до зарплат у 2020 році, попри обмеження, які буле введені Кабміном.

Також нещодавно НАБУ викрило корупційну схему в Олександрівському райсуді Кіровоградської області та затримало його голову.

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