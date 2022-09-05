ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дело "Укрнафты": суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 сентября 2022 21:00
Дело "Укрнафты": суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых Фото: суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу "Укрнафты" (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Одному из подозреваемых по делу о присвоении 13 млрд гривен "Укрнафты" избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

По информации бюро, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде залога в размере почти 5 млн гривен.

Всего в присвоении средств "Укрнафты" подозревают восемь человек. В НАБУ подчеркнули, что ожидают избрание меры пресечения остальным злоумышленникам.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уведомили 8 человек о подозрении в завладении средствами "Укрнафты". Убытки компании достигли 13,3 млрд гривен.

В список подозреваемых вошли люди, которые занимали руководящие должности в "Укрнафте".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Укрнафта Мера пресечения
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить