Дело "Укрнафты": суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых

Фото: суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу "Укрнафты" (pixabay.com)

Одному из подозреваемых по делу о присвоении 13 млрд гривен "Укрнафты" избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

По информации бюро, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде залога в размере почти 5 млн гривен. Всего в присвоении средств "Укрнафты" подозревают восемь человек. В НАБУ подчеркнули, что ожидают избрание меры пресечения остальным злоумышленникам.