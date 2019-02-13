Справа Супрун: суд закликає утримуватися від політичного тиску на процес

У суді зазначили, що Супрун зможе брати участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабміну тільки після призначення її міністром охорони здоров’я

В Окружном административном суде Киева призывают не оказывать политическое давление на суд и судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы суда по поводу призывов представителей Минздрава, звучащих на брифингах по зданием суда, немедленно принять решение по делу о полномочиях и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

В заявлении отмечается, что в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства такой формы доказательства своей позиции стороной по делу как митинг, брифинг или иное собрание не предусмотрено и "должно осуществляться исключительно в судебном порядке с предоставлением соответствующих документов".

"Мы еще раз подчеркиваем, что суд остается независимым от других ветвей власти и политическое давление на судей в любом его проявлении недопустимо. Но в административный суд ежедневно поступают иски по обжалованию действий, решений и бездействия правительства, министерств, ведомств и должностных лиц . В процессе рассмотрения таких дел суд выявляет недостатки и отменяет обжалуемые решения. Это является обязанностью административной юстиции. Решение суда является обязательным для исполнения и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана ", - отмечают в суде.

В пресс-службе суда подчеркивают, что на сегодня "если Супрун желает участвовать в принятии решений на заседаниях Кабинета министров Украины - должно быть соответствующее постановление Верховной Рады Украины о назначении ее министром здравоохранения Украины".

Напомним, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявляла, что больше недели работа министерства здравоохранения является заблокированной.

"Больше недели работа министерства является заблокированной. Мы воспринимаем это как попытку затянуть процесс и отсрочить принятие важного решения для украинцев. А также как атаку на правительство, президента и министерство здравоохранения. Мы требуем, чтобы судья срочно огласил решение, чтобы знать как нам дальше действовать ", - сказала она.

Отметим, судья по делу Супрун не выходит из совещательной комнаты уже третий день. В Окружном административном суде Киева объяснили, почему судья Сергей Каракашьян до сих пор находится в совещательной комнате и сказали, что причина в объеме материалов.