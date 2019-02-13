У МОЗ розповіли про наслідки відсторонення Супрун

Фото: Ольга Стефанишина (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві наголосили, що не можуть розвезти ліки для онкохворих та вакцини від кору

На сьогоднішній день 44 важкохворі людини повинні були їхати за кордон робити операції, однак досі чекають цієї можливості. Про це на брифінгу біля будівлі ОАСК повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Ольга Стефаншина, передає кореспондент РБК-Україна.

Також міністерство не може розвезти ліки для онкохворих.

"Сьогодні ми не можемо розвезти ліки для онкохворих. Уже тиждень ці препарати стоять на складах. Ці ліки просто зіпсуються через одну людину. У нас є спалах кору. 390 тисяч доз вакцин від кору чекають на складах. У нас приблизно мільйон доз вакцин від поліомієліту стоять на центральному складі. На сьогоднішній день 44 важкохворі людини мали поїхати за кордон робити операції і досі чекають цієї можливості", - пояснила замголови МОЗ.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва у вівторок, 12 лютого, не виніс рішення за клопотанням Міністерства юстиції щодо Уляни Супрун.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 лютого 2019 року суд заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Додамо, заступники відстороненою від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун не можуть підписувати важливі накази.