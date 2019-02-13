Справа Супрун: суд закликає утримуватися від політичного тиску на процес

Фото: Уляна Супрун в суді (РБК-Україна)

У суді зазначили, що Супрун зможе брати участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабміну тільки після призначення її міністром охорони здоров’я

В Окружному адміністративному суді Києва закликають не чинити політичний тиск на суд і суддів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-служби суду з приводу закликів представників МОЗ, що лунають на брифінгах під будівлею суду, негайно прийняти рішення у справі про повноваження в.о.міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

У заяві наголошується, що відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства такої форми доведення своєї позиції стороною у справі як мітинг, брифінг чи інше зібрання не передбачено та "повинно здійснюватись виключно в судовому порядку з наданням відповідних документів".

"Ми вкотре наголошуємо, що суд залишається незалежним від інших гілок влади і політичний тиск на суддів у будь-якому його прояві є неприпустимим. Натомість, до адміністративного суду щоденно надходять позови щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності уряду, міністерств, відомств та посадових осіб. В процесі розгляду таких справ суд виявляє недоліки та скасовує оскаржувані рішення. Це є обов’язком адміністративної юстиції. Рішення суду є обов’язковим для виконання та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано", - зазначають у суді.

У прес-службі суду підкреслюють, що на сьогодні "якщо Супрун має бажання брати участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету міністрів України - має бути відповідна постанова Верховної Ради України про призначення її міністром охорони здоров’я України".

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що більше тижня робота міністерства охорони здоров’я є заблокованою.

"Більше тижня робота міністерства є заблокованою. Ми сприймаємо це як спробу затягнути процес та відтермінувати прийняття важливого рішення для українців. А також як атаку на уряд, президента та міністерство охорони здоров’я. Ми вимагаємо, щоб суддя терміново оголосив рішення, щоб знати як нам далі діяти", - сказала вона.

Відзначимо, суддя по справі Супрун не виходить з дорадчої кімнати вже третій день. В Окружному адміністративному суді Києва пояснили, чому суддя Сергій Каракашьян досі перебуває у нарадчій кімнаті і сказали, що причина у об'ємі матеріалів.