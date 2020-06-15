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Справа Стерненка: під будівлю суду стягнули силовиків

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 10:51
Справа Стерненка: під будівлю суду стягнули силовиків
Фото: акція під будівлею Шевченківського суду (РБК-Україна)

Будівля суду оточена співробітниками правоохоронних органів

У Шевченківському райсуді Києва сьогодні відновили засідання для визначення запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Під будівлею суду посилено працюють Національна гвардія та поліція.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, будівля суду оточена співробітниками правоохоронних органів.

Зазначимо, що минулого тижня Сергію Стерненку оголосили підозри в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Як відомо, в травні 2018 року на активіста напали двоє чоловіків. Захищаючись, Стерненко вдарив одного з них ножем у груди, нападник помер через кілька хвилин.

Після оголошення підозри було призначене судове засідання для обрання запобіжного заходу на п'ятницю, 12 червня. Для підтримки активіста під будівлею суду зібрались сотні людей.

РБК-Україна писало, що засідання супроводжувалося кількома сутичками між правоохоронцями та групою підтримки Стерненка.

Також про готовність взяти активіста на поруки заявили близько 200 осіб.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України активистыполиция
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