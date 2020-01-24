Справу "Спецтехноекспорту" передали до суду

Іллюстративне фото (facebook.com Spetstechnoexport)

Прокурори завершили досудове розслідування справи "Спецтехноекспорту"

Справа державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" передали в суд. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що прокурори завершили досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора дочірнього підприємства та ще чотирьох колишніх службовців Державної компанії "Укрспецекспорт" Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" (далі - ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт"), причетних до реалізації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.

"На сьогодні обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив керівникам регіональних прокуратур активізувати розслідування корупційних та інших порушень на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, САП попросила Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому". Повідомлялося, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ.

Крім того, військова прокуратура Південного регіону України розпочала розслідування фактів розкрадання при будівництві житла для військовослужбовців в Одеській області після публікації в місцевій пресі.