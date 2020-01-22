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Офіс генпрокурора активізує розслідування порушень в "Укроборонпромі"

Новини » Політика     22.01.2020 - 15:25
Офіс генпрокурора активізує розслідування порушень в "Укроборонпромі"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Генпрокурор Руслан Рябошапка також доручив прискорити розгляд справ цієї категорії у судах

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив керівникам регіональних прокуратур активізувати розслідування корупційних та інших порушень на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Таким чином в Офісі генпрокурора збираються виявити передчасно закриті кримінальні провадження з початку збройного конфлікту на території України по теперішній час.

Також зазначається, що Рябошапка доручив прискорити розгляд справ цієї категорії у судах.

"Крім того, створена міжвідомча робоча група у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів, Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром. Аналогічні робочі групи будуть створені на базі регіональних прокуратур", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нагляд за кримінальними провадженнями в оборонній сфері здійснюватиме новостворена Спеціалізована прокуратура.

Нагадаємо, раніше військова прокуратура Південного регіону України розпочала розслідування фактів розкрадання при будівництві житла для військовослужбовців в Одеській області після публікації в місцевій пресі.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили заступника директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міської ради в розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень.

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