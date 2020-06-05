ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков: справа Шеремета ніяк не пов'язана з моєю кар'єрою

Новини » Політика     05.06.2020 - 11:38
Аваков: справа Шеремета ніяк не пов'язана з моєю кар'єрою
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков заявив, що розслідування щодо виконавців вже завершено

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета ніяк не пов'язано з його кар'єрою. Він також вважає, що слідство зібрало достатній набір аргументів.

Про це у Верховній раді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, справа про вбивство Шеремета складна і містить приховані обставини. Водночас по цій справі зібрано багато матеріалів і проведена значна робота.

"Слідство вважає, що має вичерпний набір аргументів для оголошення підозр. Підозрювані відмовилися від дачі показань, участі у слідчих експериментах і перевірки на поліграфі... Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, моєї чи інших чиновників або поліцейських. Не можу більш детально торкатися деталей справи, але епізод щодо трьох підозрюваних виділено окремо і передано до суду", - зазначив Аваков.

Він також додав, що слідство щодо організаторів, замовників та співучасників убивства Шеремета ще триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матеріали цієї справи стосовно підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об'єднали і відкрили захисту.

Ці троє є єдиними відомими фігурантами, їм змінили підозри, визнавши виконавцями вбивства Шеремета; також відомо, що у справі з'явилися невстановлені організатори.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України преступленияАрсен АваковПавло Шеремет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся