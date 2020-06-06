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Аваков має завершити справу Шеремета, - Зеленський

Новини » Політика     06.06.2020 - 16:34
Аваков має завершити справу Шеремета, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський зазначив, що розуміє через що проходять акції за відставку глави МВС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має завершити справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. При цьому він додав, що, на його думку, немає краще міністра, ніж Аваков.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що розуміє через що проходять протести проти Авакова.

"Я розумію, через що страйк. Я чесно відповідав на цей запитання, що якщо людина взявся за якусь реально сенсаційне гучну справу, він повинен довести, а не кидати", - зазначив президент.

За його словами, він боявся, що через звільнення колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк не доведуть до кінця.

"Воно триває, я думаю, що вона буде доведена до кінця, і замовники будуть посаджені за ґрати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 5 червня у Києві пройшла акція за відставку глави МВС Арсена Авакова.

Раніше у МВС розповіли, чи збирається Він у відставку.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Володимир ЗеленськийАрсен АваковПавло Шеремет
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