Справу секретаря Бориспільської міськради передали до суду

Фото: Ярослав Годунок (facebook.com)

Годунок влаштував бійку в приміщенні міськради Борисполя

Прокуратура передала до суду справу секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, якого підозрюють в побитті людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Як повідомляється, прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальній справі щодо Годунка, якого підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу, а саме хуліганство. Справа була скерована до суду для подальшого розгляду.

Зазначається, що Годунку загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів, арешту терміном до 6 місяців або обмеження волі терміном до 5 років.

Нагадаємо, у вересеня прокуратура повідомила Годунку про підозру у вчиненні хуліганських дій. Наприкінці серпня посадовець влаштував бійку у приміщенні Бориспільської міської ради, в результаті чого потерпілий чоловік отримав ряд тілесних ушкоджень. Після вчинення злочину Годунок покинув місце події.

Крім того, в липні Годунок став фігурантом ще одного скандалу. Тоді під час робочої наради у Борисполі президент України Володимир Зеленський вигнав його з приміщення.