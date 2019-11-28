Дело секретаря Бориспольского горсовета передали в суд

Фото: Ярослав Годунок (facebook.com)

Годунок устроил драку в помещении горсовета Борисполя

Прокуратура передала в суд дело секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, которого подозревают в избиении человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном деле в отношении Годунка, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса, а именно хулиганство. Дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отмечается, что Годунку грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, ареста сроком до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в сентября прокуратура сообщила Годунку о подозрении в совершении хулиганских действий. В конце августа чиновник устроил драку в помещении Бориспольского городского совета, в результате чего пострадавший мужчина получил ряд телесных повреждений. После совершения преступления Годунок покинул место происшествия.

Кроме того, в июле Годунок стал фигурантом еще одного скандала. Тогда во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал его из помещения.