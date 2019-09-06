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Секретарю Бориспільської міськради оголосили про підозру

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 12:29
Секретарю Бориспільської міськради оголосили про підозру
Фото: Ярослав Годунок (facebook.com)

Посадовець 29 серпня влаштував бійку в приміщенні міськради

У п'ятницю, 6 вересня, прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку у вчинення хуліганських дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, 29 серпня Годунок влаштував бійку у приміщенні міської ради, в результаті чого потерпілий чоловік отримав ряд тілесних ушкоджень. Після скоєння правопорушення посадовець покинув місце події.

"Вказаний посадовець … підійшов до потерпілого та без будь-якого пояснення взяв його за шию і, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав наносити численні удари, виражаючись при цьому нецензурною лайкою у присутності інших осіб, які там знаходилися. Після нанесення чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху та продовжував бити", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що Годунку було оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу Україна, а саме - грубе порушення громадського порядку з особливою зухвалістю. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 серпня секретар міської ради Борисполя Ярослав Годунок скоїв напад на громадського активіста в приміщенні міськради. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що в липні Годунок став фігурантом ще одного скандалу, коли під час робочої наради у Борисполі президент України Володимир Зеленський вигнав його з приміщення.

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