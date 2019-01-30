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Справу Савченко та Рубана передали до суду Слов'янська

Новини » Політика    30.01.2019 - 14:02
Справу Савченко та Рубана передали до суду Слов'янська
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уже визначена колегія, яка розглядатиме справу

Справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана передали для розгляду в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Олександра Танакіна.

Справу Савченко та Рубана передали до суду Слов'янська

За його словами, відповідна інформація вказана у матеріалах суду.

Зазначено, що 29 січня визначили колегію суддів, яка розглядатиме справу, її очолить суддя Сергій Пронін. При цьому дату початку розгляду справи наразі не призначили.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Володимиру Рубану до 30 грудня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, слідчі встановили особу організатора у справі щодо підозри Савченко та Рубану у плануванні перевороту і захоплення державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також в посяганні на життя державних діячів.

Додамо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що справу "Савченко-Рубана" передадуть до суду у жовтні.

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