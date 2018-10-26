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Рубану продлили арест

Новости » Общество    26.10.2018 - 17:15
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)

Арест Рубану продлен на два месяца - до 30 декабря

Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Рубану, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"Рубану продлили срок содержания под стражей еще на два месяца", - сказал адвокат.

Рубан подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

Напомним, как сообщал в сентябре 2018 года главный военный прокурор Анатолий Матиос, следственные установили личность организатора по делу, в котором Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в планировании переворота и захвата государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей.

Также Шевченковский районный суд Киева в четверг, 25 октября, продлил арест нардепа Надежды Савченко еще на два месяца.

Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан среди мебели.

 

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