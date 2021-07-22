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Справа ПриватБанку: суд скасував заочний арешт Дубілета

Автор: Дмитро Левицький

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Суд постановив знову розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВАКС.

Апеляційна палата розглянула скаргу адвокатів Дубілета на рішення слідчого судді ВАКС від 2 червня 2021 року, яким екс-главі ПриватБанку було обрано заочний арешт.

"За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу захисників, скасувала ухвалу слідчого судді від 02.06.2021 та постановила нову ухвалу, якою призначила новий розгляд клопотання слідчим суддею у суді першої інстанції", - повідомили в Апеляційній палаті.

Ця ухвала Апеляційної палати ВАКС не підлягає оскарженню та набирає законної сили з моменту проголошення.

Як відомо, Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем. Розтрата коштів була вчинена напередодні націоналізації ПриватБанку.

Нагадаємо, обрання Дубілету запобіжного заходу у вигляді заочного арешту дозволило Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі попросити Інтерпол про міжнародний розшук глави ПриватБанку.

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