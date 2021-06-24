Україна просить оголосити екс-голову ПриватБанку Дубілета в розшук Інтерполу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Інтерпол оголосити Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Колишній голова правління "ПриватБанку" підозрюється в причетності до мільйонних розтрат.
Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в прес-службі САП.
"Так, САП направила до Інтерполу клопотання про оголошення в розшук Дубілета", - сказали в прес-службі.
Дату, коли саме було направлено це клопотання, у прокуратурі назвати відмовилися.
Відзначимо, на початку червня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета. Він фігурує в кримінальній справі про махінації в "ПриватБанку" до його націоналізації.
Нагадаємо, в лютому 2021 року Дубілету оголосили підозру в у справі про розтрату 136 млн гривень "ПриватБанку" шляхом зловживання службовим становищем.
А в березні Національне антикорупційне бюро назвало його нібито причетним до розтрати 8,2 млрд гривень в схемі з погашенням заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.