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Україна просить оголосити екс-голову ПриватБанку Дубілета в розшук Інтерполу

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Київ, Четвер 24 червня 2021 15:37
Україна просить оголосити екс-голову ПриватБанку Дубілета в розшук Інтерполу Фото: колишній голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Інтерпол оголосити Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Колишній голова правління "ПриватБанку" підозрюється в причетності до мільйонних розтрат.

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в прес-службі САП.

"Так, САП направила до Інтерполу клопотання про оголошення в розшук Дубілета", - сказали в прес-службі.

Дату, коли саме було направлено це клопотання, у прокуратурі назвати відмовилися.

Відзначимо, на початку червня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета. Він фігурує в кримінальній справі про махінації в "ПриватБанку" до його націоналізації.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Дубілету оголосили підозру в у справі про розтрату 136 млн гривень "ПриватБанку" шляхом зловживання службовим становищем.

А в березні Національне антикорупційне бюро назвало його нібито причетним до розтрати 8,2 млрд гривень в схемі з погашенням заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

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Олександр Дубілет ПриватБанк Інтерпол
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