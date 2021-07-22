UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело ПриватБанка: суд отменил заочный арест Дубилета

Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд постановил вновь рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВАКС.

Апелляционная палата рассмотрела жалобу адвокатов Дубилета на решение следственного судьи ВАКС от 2 июня 2021 года, которым экс-главе ПриватБанка был избран заочный арест.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников, отменила постановление следственного судьи от 02.06.2021 и постановила новое решение, которым назначила рассмотрение ходатайства следственным судьей в суде первой инстанции", - сообщили в Апелляционной палате.

Это постановление апелляционной палаты ВАКС не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента провозглашения.

Как известно, Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн гривен ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением. Растрата средств была совершена накануне национализации ПриватБанка.

Напомним, избрание Дубилету меры пресечения в виде заочного ареста позволило Специализированной антикоррупционной прокуратуре попросить Интерпол о международном розыске главы ПриватБанка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ДубилетПриватБанкарестСуд