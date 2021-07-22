Дело ПриватБанка: суд отменил заочный арест Дубилета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд постановил вновь рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВАКС.
Апелляционная палата рассмотрела жалобу адвокатов Дубилета на решение следственного судьи ВАКС от 2 июня 2021 года, которым экс-главе ПриватБанка был избран заочный арест.
"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников, отменила постановление следственного судьи от 02.06.2021 и постановила новое решение, которым назначила рассмотрение ходатайства следственным судьей в суде первой инстанции", - сообщили в Апелляционной палате.
Это постановление апелляционной палаты ВАКС не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента провозглашения.
Как известно, Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн гривен ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением. Растрата средств была совершена накануне национализации ПриватБанка.
Напомним, избрание Дубилету меры пресечения в виде заочного ареста позволило Специализированной антикоррупционной прокуратуре попросить Интерпол о международном розыске главы ПриватБанка.