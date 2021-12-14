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Справа ПриватБанку: суд скасував рішення, прийняте на користь Коломойського

Автор: Артем Горовенко

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції від 18 квітня 2019 року у справі "ПриватБанку", яким у свою чергу скасовувалося визнання пов'язаних з банком осіб. Крім того, суд закрив провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк.

Повідомляється, що суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. і скасував рішення НБУ про визначення пов'язаних з "ПриватБанком" осіб.

Зазначимо, Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

Нацбанк уточнює, що рішення ОАСК скасовано у зв'язку з позицією Великої палати Верховного суду про те, що рішення НБУ про визначення пов'язаних осіб не може бути оскаржене в суді ніякої юрисдикції.

Відзначимо, визнання Triantal Investments Ltd. пов'язаною особою було одним з основних в процесі націоналізації банку. В ході цього процесу була проведена процедура "bail-in", яка полягає в обміні коштів, пов'язаних з банком осіб, на акції банку з подальшим продажем Мінфіну.

Нагадаємо, у червні суд підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку".

А за місяць до цього Банк Англії оголосив, що визнав процедуру націоналізації банку в 2016 році.

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ПриватБанкНаціональний банк УкраїниІгор Коломойский