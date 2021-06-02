Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Господарський суд міста Києва 2 червня 2021 року закрив провадження у справі за позовом Олександра Дубілета. Колишній міноритарний акціонер та голова правління банку оскаржував договори купівлі - продажу ПриватБанку , внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Таке рішення суду ухвалене у зв’язку із застосування закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ", - прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

За його словами, відповідно до цього закону єдиний спосіб захисту прав осіб, які є або були учасниками банку, - відшкодування завданої шкоди у грошовій формі.

Григорчук також нагадав, що відповідно до статті 41 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхньої передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку та такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

Нагадаємо, екс-голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет у грудні 2019 року подав позов до Господарського суду міста Києва до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участі третіх осіб - Національного банку та Кабінету міністрів про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПриватБанку.