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Банк Англії визнав процедуру націоналізації ПриватБанку у 2016 році

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 16:28
Банк Англії визнав процедуру націоналізації ПриватБанку у 2016 році Фото: Банк Англії визнав націоналізацію ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банк Англії проголосив своє рішення визнати рішення Національного банку України (НБУ) націоналізувати ПриватБанк. Центральний банк Сполученого Королівства визнав процедуру.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, рішення Банку Англії стосується застосування процедури примусової конвертації в акції банку (bail-in) щодо чотирьох позик, наданих UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку.

UK SPV - канал фінансування ПриватБанку, зареєстрований у Великій Британії, зазначається в повідомленні НБУ.

Зазначимо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd.

Під час націоналізації була застосована операція bail-in (примусова конвертація коштів до капіталу банку) щодо єврооблігацій банку на суму 200 млн доларів під 10,25% і на 175 млн доларів під 10,875%. Ці облігації були випущені у Великій Британії. У подальшому власники євробондів подали позови до банку.

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