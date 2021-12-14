Дело ПриватБанка: суд отменил решение, принятое в пользу Коломойского

Сообщается, что суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменил решение НБУ об определении связанных с "ПриватБанком" лиц.

Отметим, Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

Нацбанк уточняет, что решение ОАСК отменено в связи с позицией Большой палаты Верховного суда о том, что решение НБУ об определении связанных лиц не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции.

Отметим, признание Triantal Investments Ltd. Связанным лицом было одним из основных в процессе национализации банка. В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", которая заключается в обмене средств, связанных с банком лиц, на акции банка с последующей продажей Минфину.