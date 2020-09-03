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Справа ПриватБанку: Малюська має намір подати скаргу на суддю Вовка

Київ, Четвер 03 вересня 2020 13:32
Справа ПриватБанку: Малюська має намір подати скаргу на суддю Вовка
Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)
Автор: Олег Черниш

Міністр юстиції Денис Малюська має намір просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі Приватбанку. Проти рішення цього суду раніше вже виступали в уряді.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Мін'юсті.

"Ми будемо подавати скаргу на суддю Вовка у ВРП", - сказав він.

Скарга буде подана після ознайомлення з повним текстом рішення судді Вовка по справі ПриватБанку.

Зазначимо, уряд не погоджується з рішенням Печерського райсуду Києва про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів також не згодні з ним.

У Національному банку заявили, що "продовжать захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку і докладуть всі зусилля для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, у державному ПриватБанку.

Раніше ПриватБанк заявляв про виявленні підробки документів у справі про депозитах на 250 млн доларів сім'ї Суркісів.

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