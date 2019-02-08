Справу поліцейського, який напав на підлітка у Києві, передали в суд

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Справу розглядатиме Солом'янский районний суд Києва

Завершено досудове слідство та направлено до суду обвинувальний акт відносно поліцейського, який напав з ножем у Києві на 12-річну дівчинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря ГПУ Лариси Сарган.

Розбійний напад стався 20 грудня 2018 року біля столичного кінотеатру "Тампере". Тоді 22-річний правоохоронець напав на дівчинку, яка поверталась додому парком. Погрожуючи ножем, поліцейський заволодів мобільним телефоном дитини та намагався втекти, проте його встигли затримати перехожі, які стали свідками нападу.

Наразі правоохоронцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 187 КК України (розбій). Обвинувальний акт відносно нього скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваний наразі перебуває під вартою.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими столичного територіального управління ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва та ГПУ.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Полтаві та поліцейські Полтавської області затримали чотирьох співробітників Національної поліції, які вчинили розбійний напад на перехожого.