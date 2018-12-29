У Полтавській області поліцейські напали та пограбували перехожого

Фото: поліція (РБК-Україна)

Спіробітники ДБР затримали поліцейських

У суботу, 29 грудня, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Полтаві та поліцейські Полтавської області затримали чотирьох співробітників Національної поліції, які вчинили розбійний напад на перехожого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

У ДБР повідомляють, що 27 грудня в місті Кременчуці п'яні поліцейські напали на перехожого та забрали його кошти.

"За даним фактом територіальним управлінням ДБР у місті Полтаві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу.

РБК-Україна писало, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей та вимагали від них хабарі. Раніше прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, 21 грудня поліція Києва розпочала службове розслідування за фактом побиття жінок поліцейськими метрополітену.