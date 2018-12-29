ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Полтавській області поліцейські напали та пограбували перехожого

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 14:59
У Полтавській області поліцейські напали та пограбували перехожого
Фото: поліція (РБК-Україна)

Спіробітники ДБР затримали поліцейських

У суботу, 29 грудня, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Полтаві та поліцейські Полтавської області затримали чотирьох співробітників Національної поліції, які вчинили розбійний напад на перехожого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

У ДБР повідомляють, що 27 грудня в місті Кременчуці п'яні поліцейські напали на перехожого та забрали його кошти.

"За даним фактом територіальним управлінням ДБР у місті Полтаві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу.

РБК-Україна писало, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей та вимагали від них хабарі. Раніше прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, 21 грудня поліція Києва розпочала службове розслідування за фактом побиття жінок поліцейськими метрополітену.

 

Завершено слідство щодо поліцейських, які "кришували" злодіїв на київському вокзалі Протести в Одесі: поліція відпустила двох затриманих активістів
Новини України полициянападразбойполномочия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся