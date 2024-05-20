РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб

Наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении в Донецкой области. Россияне ищут слабые места в украинской обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Ситуация на Покровском направлении

Ведомство отметило, что на Покровском направлении общее количество боевых столкновений возросло до 24, восемь из которых - продолжаются.

"Враг пытается найти слабые места нашей обороны возле Уманского и Северного", - пояснили военные.

При этом противник сбросил восемь КАБов неподалеку Александрополя, Калинового и Желанного.

Бои в Харьковской области

Военные также сообщили, что на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска. Враг еще пять раз задействовал авиационную компоненту: дважды вел обстрелы из вооружения вертолетов вблизи Гранового, а также сбрасывал КАБы в районы Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.

На Купянском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация контролируемая. Три атаки российских оккупантов уже отбиты неподалеку от Новоегоровки и упомянутой ранее Синьковки.

Бои на Донбассе

На Северском направлении Силы обороны сегодня уже достаточно длительное время сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки. Наши воины также жестко прекратили активность захватчиков у Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Новый. Потерпев неудачу в шести атаках на этом направлении этим днем ранее, враг нанес пять авиаударов - трижды бросал управляемые авиабомбы в район Часового Яра, один раз - по населенному пункту Нью-Йорк, что в Донецкой области, а также задействовал штурмовики Су-25 неподалеку от Пивничного.

На Времовском направлении, возле Старомайорского, отбито четыре атаки захватчиков. Дважды враг сопровождал свои действия нанесением авиаударов.