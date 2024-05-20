РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
Наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении в Донецкой области. Россияне ищут слабые места в украинской обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Ситуация на Покровском направлении
Ведомство отметило, что на Покровском направлении общее количество боевых столкновений возросло до 24, восемь из которых - продолжаются.
"Враг пытается найти слабые места нашей обороны возле Уманского и Северного", - пояснили военные.
При этом противник сбросил восемь КАБов неподалеку Александрополя, Калинового и Желанного.
Бои в Харьковской области
Военные также сообщили, что на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска. Враг еще пять раз задействовал авиационную компоненту: дважды вел обстрелы из вооружения вертолетов вблизи Гранового, а также сбрасывал КАБы в районы Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.
На Купянском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация контролируемая. Три атаки российских оккупантов уже отбиты неподалеку от Новоегоровки и упомянутой ранее Синьковки.
Бои на Донбассе
На Северском направлении Силы обороны сегодня уже достаточно длительное время сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки. Наши воины также жестко прекратили активность захватчиков у Выемки и Раздоловки.
На Краматорском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Новый. Потерпев неудачу в шести атаках на этом направлении этим днем ранее, враг нанес пять авиаударов - трижды бросал управляемые авиабомбы в район Часового Яра, один раз - по населенному пункту Нью-Йорк, что в Донецкой области, а также задействовал штурмовики Су-25 неподалеку от Пивничного.
На Времовском направлении, возле Старомайорского, отбито четыре атаки захватчиков. Дважды враг сопровождал свои действия нанесением авиаударов.
Ситуация на поле боя
Российские войска активно атакуют по всей линии фронта и постепенно продвигаются вперед, хотя эти темпы нельзя назвать значительными.
При этом многие западные чиновники озабочены возможностями РФ воевать дальше. Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими.
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