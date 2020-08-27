Справа "Мотор Січ" негативно позначитися на інвестиційній привабливості України, - експерт

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org / Freeman88)

За його словами, у разі подальшого блокування діяльності ПАТ "Мотор Січ" флагманське українське підприємство повторить долю інших галузей

Кейс ПАТ "Мотор Січ" зруйнує останні ілюзії інвесторів про можливості працювати в Україні, а разом з цим і "обнулить" інвестиційну привабливість країни.

Про це в коментарях журналістам заявив інвестиційний аналітик Іван Угляниця.

"Інвестори вже не мають ілюзій щодо можливості працювати в Україні. Що відбувається з ПАТ "Мотор Січ" - це типовий український кейс, що демонструє роботу силових і правоохоронних органів, а також судової гілки влади проти інвесторів. Діяльність підприємства без законних підстав паралізована: ПАТ "Мотор Січ" не працює ні для України, ні для інвесторів, ні для кого", - вважає Угляниця, коментуючи наслідки трирічного арешту акцій компанії за ініціативою Служби безпеки України.

За його словами, у разі подальшого блокування діяльності ПАТ "Мотор Січ" флагманське українське підприємство повторить долю інших галузей. В якості прикладу Угляниця привів суднобудівні підприємства, які "були розпилені на металобрухт".

"Якщо держава бачить в угоді з китайськими інвесторами протиріччя якимось міфічним"державним інтересам" - нехай представники Офісу президента, уряду, Ради національної безпеки і оборони, СБУ, АМКУ або Укроборонпрому з'являться до суду і пояснять причини, цілі та мотиви арешту акцій компанії - законодавчих обмежень на такі угоди немає. В іншому випадку цей кейс - приклад звичайного рейдерського захоплення підприємства державними інститутами, і блокування його діяльності, блокування доступу акціонерів до управління компанією. Саме так це бачиться інвесторам, адже законних причин для блокування угоди з акціями або діяльності ПАТ "Мотор Січ" ні", - додає експерт.

Інвестиційний аналітик відзначає, що він, як і інші інвестори, з цікавістю спостерігає за розвитком цієї історії, оскільки колись акції компанії "Мотор Січ" були одним з найліквідніших інструментів українського фондового ринку, і входили до індексних кошиків для формування ключових індикаторів провідних українських бірж.

Аналітик висловив сподівання, що після завершення історії з блокуванням акцій ПАТ "Мотор Січ" ініціатори і виконавці цих дій повинні понести відповідальність - так Україна зможе продемонструвати інвесторам, що протизаконні дії щодо інвесторів не залишаються безкарними.

Нагадаємо, раніше в Шевченківському районному суді столиці та Київському апеляційному суді розглядаються клопотання компаній-акціонерів ПАТ "Мотор Січ" про зняття арешту з акцій компанії.

Для акціонерів повністю заблоковано управління компанією, оскільки неможливо скликати збори акціонерів для визначення стратегічних питань діяльності компанії, її господарської діяльності.

За словами захисту, судді не вбачають у подіях навколо ПАТ "Мотор Січ" державних інтересів, і відмовляються викликати на засідання представників держави, щоб дати їм можливість обґрунтувати свою позицію з приводу арешту акцій компанії і блокування її діяльності.

На сьогодні 27 серпня о 15:15 призначено чергове засідання Київського апеляційного суду, яке через публічного резонансу можна побачити у прямій трансляції.