Суд як і раніше не бачить державної зацікавленості у справі "Мотор Січі", - адвокат

Фото: Олександр Максименко (РБК-Україна)

За словами адвокатів, подальший розгляд і законність цієї справи - під великим питанням

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання про відвід слідчого судді Лідії Шебуняємої у справі про арешт акцій ПАТ "Мотор Січ". Адвокати заявляли про відвід судді через її необ'єктивність.

Про це в коментарі журналістам заявив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси однієї з компанії-акціонера ПАТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання у вівторок, 25 серпня, у Шевченківському районному суді.

Як відомо, 14 серпня засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січі" було перенесено, оскільки адвокати позивача, компанії-акціонера АТ "Мотор Січ" ініціювали відвід судді Лідії Шебуняєвої, сумніваючись у її об'єктивності.

За словами адвокатів, Шебуняєва проігнорувала підтримане прокурором клопотання про виклик в суд представників ряду державних органів, причетних до арешту - СБУ, АМКУ, Офіс президента та інших.

Своє клопотання адвокати обґрунтували тим, що президент України, прем'єр-міністр України, секретар Ради національної безпеки і оборони України та Антимонопольний комітет України публічно висловили свою позицію про необхідність захисту інтересів держави у зв'язку з продажем акцій АТ "Мотор Січ", відповідно, всім зацікавленим особам повинна бути надана можливість висловити свою позицію у рамках цієї справи, щоб забезпечити максимальну відкритість і прозорість процесу.

"Ми хотіли забезпечити прозорий розгляд цієї справи й залучити до судового засідання державні органи, які тим чи іншим чином можуть теоретично бути пов'язані з АТ "Мотор Січ". Як ви пам'ятаєте слідча суддя Шебеняєва на минулому засіданні відмовила нам у нашому клопотанні, у зв'язку з чим ми вирішили заявити про відвід, оскільки вважаємо, що подальший розгляд слідчої судді цього клопотання може бути упереджено", - заявив Максименко.

Також, за словами адвокатів, у єдиному реєстрі судових рішень вони знайшли інші підстави для відводу цього слідчого судді.

"Слідчий суддя вже розглядала клопотання інших акціонерів про скасування арештів, а також сама ця слідча суддя накладала арешт на акції, в тому числі: які ми оскаржимо в цьому судовому розгляді. На жаль, сьогодні на судовому засіданні інша слідча суддя відмовила у задоволенні нашої заяви про відвід і, таким чином, ми продовжимо розгляд клопотання про скасування арешту разом зі слідчою суддею Шебуняєвою. Зрозуміло, що ми не зовсім згодні з цим рішенням, однак, зараз ми нічого зробити не можемо. Ми розуміємо, що подальший розгляд і законність цієї справи - під великим питанням, а подальший розгляд нашого клопотання швидше за все не буде неупередженим і всебічним, але ми змушені далі продовжувати слухати саме в цьому складі суддів, тобто за участю слідчого судді Шебуняєвої", - додає Максименко.

Водночас дата наступного судового засідання поки невідома.

Нагадаємо, 18 серпня Київський апеляційний суд також почав розглядати справу щодо арешту акції ПАТ "Мотор Січі".

Раніше суддя Шевченківського райсуду Києва визнала відсутність державних інтересів у справі "Мотор Січі".

Адвокат компанії-акціонера засумнівався в об'єктивності судді, вважаючи такі дії упередженими, і змушений був заявити про відвід судді.

Як відомо, група китайських інвесторів ще у 2016 придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про своєї діяльності повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon і українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть у міжнародний арбітраж, що завадить українській інвестиційній привабливості й стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговельним партнером.