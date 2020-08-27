Дело "Мотор Сич" негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Украины, - эксперт

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org / Freeman88)

По его словам, в случае дальнейшего блокирования деятельности ПАО "Мотор Сич" флагманское украинское предприятие повторит судьбу других отраслей

Кейс ПАО "Мотор Сич" разрушит последние иллюзии инвесторов о возможности работать в Украине, а вместе с этим и "обнулит" инвестиционную привлекательность страны.

Об этом в комментариях журналистам заявил инвестиционный аналитик Иван Угляница.

"Инвесторы уже не питают иллюзий о возможности работать в Украине. Происходящее с ПАО "Мотор Сич" - это типичный украинский кейс, демонстрирующий работу силовых и правоохранительных органов, а также судебной ветви власти против инвесторов. Деятельность предприятия без законных оснований парализована: ПАО "Мотор Сич" не работает ни для Украины, ни для инвесторов — ни для кого", - считает Угляница, комментируя последствия трехлетнего ареста акций компании по инициативе Службы безопасности Украины.

По его словам, в случае дальнейшего блокирования деятельности ПАО "Мотор Сич" флагманское украинское предприятие повторит судьбу других отраслей. В качестве примера Угляница привел судостроительные предприятия, которые "были попилены на металлолом".

"Если государство видит в сделке с китайскими инвесторами противоречие каким-то мифическим "государственным интересам" - пускай представители Офиса президента, правительства, Совета безопасности и обороны, СБУ, АМКУ или Укроборонпрома явятся в суд и пояснят причины, цели и мотивы ареста акций компании - законодательных ограничений на такие сделки нет. В противном случае этот кейс - пример обычного рейдерского захвата предприятия государственными институтами, и блокирования его деятельности, блокирование доступа акционеров к управлению компанией. Именно так это видится инвесторам, ведь законных причин для блокирования сделки с акциями или деятельности ПАО "Мотор Сич" нет", - добавляет эксперт.

Инвестиционный аналитик отмечает, что он, как и другие инвесторы, с интересом наблюдает за развитием этой истории, поскольку некогда акции компании "Мотор Сич" были одним из самых ликвидных инструментов украинского фондового рынка, и входили в индексные корзины для формирования ключевых индикаторов ведущих украинских бирж.

Аналитик выразил надежду, что по завершении истории с блокированием акций ПАО "Мотор Сич" инициаторы и исполнители этих действий должны понести ответственность - так Украина сможет продемонстрировать инвесторам, что противозаконные действия в отношении инвесторов не остаются безнаказанными.

Напомним, ранее в Шевченковском районном суде столицы и Киевском апелляционном суде рассматриваются ходатайства компаний-акционеров ПАО "Мотор Сич" о снятии ареста с акций компании.

Для акционеров полностью заблокировано управление компанией, поскольку невозможно созвать собрание акционеров для определения стратегических вопросов деятельности компании, ее хозяйственной деятельности.

По словам защиты, судьи не усматривают в происходящем вокруг ПАО "Мотор Сич" государственных интересов, и отказываются вызывать на заседания представителей государства, чтобы дать им возможность обосновать свою позицию по поводу ареста акций компании и блокирования ее деятельности.

На сегодня 27 августа в 15:15 назначено очередное заседание Киевского апелляционного суда, которое из-за публичного резонанса можно увидеть в прямой трансляции.